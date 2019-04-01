Курянин стал фигурантом уголовного дела из-за "чернобыльских выплат".

Прокуратура Поныровского района выяснила, что мужчина зарегистрирован в д. 2-е Поныри, которая относится к территориям, находящимся в границах зон радиоактивного заражения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но, как оказалось, в этом или ином населённом пункте, отнесённым к территориям, находящимся в границах зон радиоактивного заражения, курянин не проживает с октября 2017 года. О перемене места жительства и отсутствии оснований для получения ежемесячных денежных выплат он Пенсионный Фонд не уведомил. В результате незаконно "обогатился" более чем на 8 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).