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    Курянин стал фигурантом уголовного дела из-за "чернобыльских выплат"

    Сегодня, 15:17
    Курянин стал фигурантом уголовного дела из-за
    Курянин стал фигурантом уголовного дела из-за "чернобыльских выплат". 
    Прокуратура Поныровского района выяснила, что мужчина зарегистрирован в д. 2-е Поныри, которая относится к территориям, находящимся в границах зон радиоактивного заражения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но, как оказалось, в этом или ином населённом пункте, отнесённым к территориям, находящимся в границах зон радиоактивного заражения, курянин не проживает с октября 2017 года. О перемене места жительства и отсутствии оснований для получения ежемесячных денежных выплат он Пенсионный Фонд не уведомил. В результате незаконно "обогатился" более чем на 8 тыс. руб.
    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). 

     

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