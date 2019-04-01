«Детектор лжи» вывел курскую медсестру-воровку на чистую воду

Курского таксиста за день ограбили дважды. Причём одним из грабителей оказалась медсестра, которая оказывала мужчине помощь.

Возле уличного банкомата неизвестные люди избили курянина и отобрали более 50 тысяч рублей. Конфликт возник из-за того, что мужчина, по мнению налётчиков, слишком долго стоял у терминала. В драке он получил серьёзные травмы, в том числе сотрясение мозга. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в больницу. Злоумышленников нашли «по горячим следам». Они не стали отрицать свою вину и сразу же выдали похищенные деньги. Но сумма оказалась вдвое меньше, чем та, о которой заявлял потерпевший. Полицейские предположили, что остальную наличность похитил кто-то другой. Выяснилось, что мужчину доставили в стационар сразу с улицы и контактировать с ним могли только медработники. Вскоре круг подозреваемых сузился до одного человека – одной из медсестёр. Признаваться она не желала, поэтому женщине предложили пройти полиграф. «Детектор лжи» позволил утверждать, что именно она обокрала таксиста.

Медсестра стала сотрудничать со следствием и рассказала, что вытащила деньги из кармана пациента, находящегося в бессознательном состоянии. В итоге и она, и уличные грабители стали фигурантами уголовных дел. Медсестра может отправиться за решётку на 5 лет, а налётчикам грозит уже до 7 лет.