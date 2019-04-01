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    Куряне в мае получат пенсии по графику

    Сегодня, 16:31
    Куряне в мае получат пенсии по графику
    О доставке пенсий в мае в связи с выходными и праздничными днями, рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда. 
    В связи с праздничными днями в периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая доставка (зачисление) пенсий, пособий и иных социальных выплат, производимых учреждениями ПФР, за май 2019 года будет осуществляться по графикам выплат (зачислений) и работы учреждений-доставщиков.

    Те, кто получает пенсии на почте -  с 3 мая, кто в банке - с 10 мая.

    Для этих целей региональное отделение ПФР перечислит средства в необходимых объёмах доставщикам досрочно: «Почта России» уже получила все необходимые средства 29 апреля, банки получат их 8 мая.

    Также в Пенфонде пояснили, что 24 апреля вступил в силу Указ Президента Российской Федерации № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». Денежную выплату в размере 10 000 руб. теперь ежегодно будут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945г.
    В том случае, если гражданин получает две пенсии от разных ведомств, то выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда РФ.
    Обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда для получения денежной выплаты не нужно.

     

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