Куряне в мае получат пенсии по графику

О доставке пенсий в мае в связи с выходными и праздничными днями, рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда.

В связи с праздничными днями в периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая доставка (зачисление) пенсий, пособий и иных социальных выплат, производимых учреждениями ПФР, за май 2019 года будет осуществляться по графикам выплат (зачислений) и работы учреждений-доставщиков.





Те, кто получает пенсии на почте - с 3 мая, кто в банке - с 10 мая.





Для этих целей региональное отделение ПФР перечислит средства в необходимых объёмах доставщикам досрочно: «Почта России» уже получила все необходимые средства 29 апреля, банки получат их 8 мая.





Также в Пенфонде пояснили, что 24 апреля вступил в силу Указ Президента Российской Федерации № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». Денежную выплату в размере 10 000 руб. теперь ежегодно будут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945г.

В том случае, если гражданин получает две пенсии от разных ведомств, то выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда РФ.

Обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда для получения денежной выплаты не нужно.



