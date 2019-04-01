Курская школьница снялась в сериале «Доктор Рихтер»

14-летняя курянка Полина Скорик снялась в сериале «Доктор Рихтер». Снимками со съёмочной площадки поделились в соцсетях и сама Полина, и её мама.

Съёмки третьего сезона «Доктора Рихтера» начались в апреле. Главную роль в сериале играет Алексей Серебряков.

Семиклассницу из Глушковского района называют «Дюймовочкой». У неё редкое генетическое заболевание, останавливающее рост человека -аноксетическая дисплазия.

Она одна из самых маленьких девочек в мире - её рост 74 см. В России Полина такая одна, всего в мире детей с такой болезнью около десяти.

Болезнь никак не сказывается на активности девочки. Школьница не только участвует в творческих конкурсах, но и теперь снимается в кино. Полина играет девочку с редким генетическим заболеванием.

В сериале доктор Рихтер нашёл способ вылечить ребёнка. В реальной жизни лечения этого недуга пока нет.



