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    Курская школьница снялась в сериале «Доктор Рихтер»

    Сегодня, 17:45
    Курская школьница снялась в сериале «Доктор Рихтер»
    14-летняя курянка Полина Скорик снялась в сериале «Доктор Рихтер». Снимками со съёмочной площадки поделились в соцсетях и сама Полина, и её мама.
    Съёмки третьего сезона «Доктора Рихтера» начались в апреле. Главную роль в сериале играет Алексей Серебряков. 
    Семиклассницу из Глушковского района называют «Дюймовочкой». У неё редкое генетическое заболевание, останавливающее рост человека -аноксетическая дисплазия.
    Она одна из самых маленьких девочек в мире - её рост 74 см. В России Полина такая одна, всего в мире детей с такой болезнью около десяти. 
    Болезнь никак не сказывается на активности девочки. Школьница не только участвует в творческих конкурсах, но и теперь снимается в кино. Полина играет девочку с редким генетическим заболеванием.
    В сериале доктор Рихтер нашёл способ вылечить ребёнка. В реальной жизни лечения этого недуга пока нет.

     

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