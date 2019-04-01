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    10 проектов продолжат борьбу в архитектурном конкурсе «Курск 2032»

    Сегодня, 18:13
    10 проектов продолжат борьбу в архитектурном конкурсе «Курск 2032»
    Сегодня объявили итоги I этапа архитектурного конкурса «Курск 2032». Жюри определило пятёрку победителей: 
    1 место – проект №29011 (творческий коллектив Кирилл Будыкин и Михаил Заутренников) 
    2 место – проект №18021 (творческий коллектив Елена Богомаз, Алена Амелькович, Вера Бурмистрова, Елена Блинова) 
    3 место – проект №14026 (творческий коллектив АО «Группа компаний ЕКС») 
    4 место – проект №16027 (творческий коллектив Greensters Group) 
    5 место – проект №18011 (АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс») и проект № 15021 (ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт» МАРХИ, НОЦ УРБАНИСТИКА).

    Также известны имена победителей зрительских симпатий архитектурного конкурса «Курск 2032». Голосование завершилось накануне на сайте kursk2032.com. 
    В номинации «Приз зрительских симпатий» победили также пять проектов, набравшие наибольшее количество голосов. 
    1 место – проект № 01021 (творческий коллектив «Город тысячелетия», 1880 голосов) 
    2 место – проект № 14011 (творческий коллектив «[ARCH]DeKo», 1774 голосов) 
    3 место – проект №29011 (творческий коллектив Кирилл Будыкин и Михаил Заутренников, 1691 голос) 
    4 место – проект №15023 (ООО «Экспертный центр «Академия архитектурного наследия», 1352 голоса) 
    5 место – проект №14024 (ООО «Сервис Град», 1160 голосов) 

    Во II этап конкурса проходят проекты-победители, которые определило профессиональное жюри, и проекты, отобранные в зрительском голосовании, — всего десять работ. Причём мнения жюри и горожан совпали в одном проекте — №29011(творческий коллектив Кирилл Будыкин и Михаил Заутренников).

     

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