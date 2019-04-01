Суд обязал курскую администрацию переселить жильцов аварийного дома на 2-ом Промышленном переулке

Прокуратура Курской области добилась предоставления жильцам аварийного дома благоустроенного жилья.

Городская прокуратура направила в суд иск к администрации Курска, в котором потребовала обеспечить жильцов дома, расположенного на 2-ом Промышленном переулке, жильём, пригодным для постоянного проживания в черте города.

Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении иска отказали. В связи с этим прокурор Курской области принёс кассационное представление об отмене судебных постановлений. Свои требования прокурор мотивировал тем, что этот дом ещё в мае 2012 года признали аварийным. Орган местного самоуправления установил сроки сноса дома и переселения жильцов. Однако в течение 6 лет администрация города не расселила жильцов, другое благоустроенное жилье людям не предоставила, сроки переселения постоянно изменялись. Техническое состояние дома продолжало ухудшаться, что создавало реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Президиум Курского областного суда согласился с доводами прокурора, судебные постановления отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суд в соответствии с требованиями прокурора обязал горадминистрацию обеспечить курян пригодным для проживания жильём в черте города.

Реальное исполнение решения находится на контроле прокуратуры.