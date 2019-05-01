В Курске на первомайской демонстрации задержали "монстрантов"

Сегодня в России отмечают День Весны и Труда. В Курске, как и в других городах, прошла традиционная первомайская демонстрация, участие в которой приняли несколько тысяч курян.

Во главе колонны прошли депутаты, врио губернатора Роман Старовойт, был и экс-губернатор, сенатор Совфеда Александр Михайлов.

Колоннами шли трудовые коллективы, политические партии и молодёжные организации. В этом году главный лозунг профсоюзов — «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Шествие завершилось торжественным митингом и праздничным концертом на Красной площади.





В праздничную колонну хотели было вклиниться участники "Монстрации", но их не пустили стражи порядка. Десять молодых людей со смешными лозунгами на собственноручно расписанных футболках доставили в первый отдел полиции. Ранее "монстранты" пытались согласовать свою акцию с мэрией, но получили отказ. Им предложили другую площадку — стадион Меркурий. Такая альтернатива организатора не устроила, и он с единомышленниками приняли решение выйти на улицу Ленина.





В итоге ребятам предъявили обвинения по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Участникам грозят штрафы, а организатору и вовсе административный арест.



