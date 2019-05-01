4 и 5 мая пройдёт 1 этап «Кубка Курской области на конной дистанции»

4 и 5 мая в курском конноспортивном клубе «Звёздный путь» , что на ул. Литовская, состоится 1 этап «Кубка Курской области на конной дистанции». Соревнования пройдут в урочище Кулига.

Открытие соревнований в 10:00.

В них примут участие спортсмены двух возрастных категорий: 14-18 лет (юноши / девушки) и от 22 лет (мужчины/женщины).

Соревнования проводятся на дистанциях 1 и 2 класса. 4 мая - короткая дистанция с преодолением технических препятствий. На короткой дистанции протяжённостью 1 км всадникам предстоит пройти 8 – 10 препятствий: узкий проход в поводу и верхом, прыжок вниз в поводу и вниз верхом, лабиринт в поводу и верхом, мост в поводу и верхом, змейка и другие сложные технические элементы. 5 мая на дистанции «Контроль аллюра» всадникам нужно показать умение контролировать движение лошади: пройти этап медленной рысью или медленным галопом в одну сторону, а обратно прибавленным (самым быстрым) шагом.

5 мая состоится награждение победителей и закрытие соревнований.



