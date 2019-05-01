5 мая в курском драмтеатре покажут фильм про 6-летнего защитника Сталинграда

Завтра, 5 мая, в преддверии празднования Дня Победы, в 13.00 в Курском драмтеатре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» покажут военно-историческую драму «Солдатик». Категория 6+.

Это фильм про самого юного защитника Сталинграда – 6-летнего Серёжу Алешкова - основан на реальных событиях. Он ни разу так и не взял в руки оружия, но медаль «За боевые заслуги» в 43-м году получил самую настоящую. В основу фильма легли материалы фондов архива Министерства обороны, научного архива Тульского суворовского училища и курского музея «Юные защитники Родины». Сотрудники музея были лично знакомы с Сергеем Алешковым. Каждый год в канун Дня Победы со всей страны сюда приезжали ветераны войны – сыны полка. Приезжал и Сергей Андреевич.

За полчаса до сеанса в фойе драмтеатра по традиции пройдёт мероприятие «О Герое былых времён». Гостей встретит почётный караул из воспитанников военно-патриотического клуба «Гранит».

Также зрителей ждут военные песни в исполнении музыкальных коллективов города и выставка вооружения. На большом экране зала драмтеатра перед кинопоказом зрители увидят короткий документальный фильм о самом юном защитнике нашего Отечества - Серёже Алешкове.