Лже-сотрудница Пенфонда украла у курского пенсионера из тумбочки больше миллиона рублей

В Курске у пенсионера из тумбочки украли 1200000 рублей.

87-летний курянин был дома, когда в квартиру вошла незнакомая женщина. Гостья представилась сотрудницей Пенсионного фонда и предложила мужчине оформить документы. Для этого она вывела его из комнаты на кухню. Пока пенсионер сидел за столом, злоумышленница вернулась в зал и взломала ножницами запертую тумбочку, откуда и похитила деньги, - рассказали в городском УМВД. Старик, страдающий от тяжёлого заболевания с трудом передвигался, поэтому не смог помешать воровке. После этого преступница собрала все принесённые бумаги и ушла.

Мужчина рассказал о произошедшем дочери, и она вызвала полицию. С его слов выяснилось, что подозреваемая славянской внешности, на вид от 20 до 35 лет. Соседи и случайные свидетели предположили, что женщина действовала не одна. Её подельница наблюдала за подъездом на улице.

На следующий день по такому же сценарию сбережений лишилась пенсионерка в Железногорске. У женщины похитили 250 тысяч рублей. У полиции есть основания полагать, что оба преступления дело рук одних и тех же злодеев. Возбуждены уголовные дела, мошенниц разыскивают.



