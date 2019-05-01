Курская область стала участником нацпроекта «Экология». Его цель - изменить воздействие на окружающую среду. Проект предполагает ряд направлений, в которых должны произойти существенные изменения.

Так, в нашем регионе к 2024 году в рамках направления «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта планируют провести работы по восстановлению и экологической реабилитации реки Сейм площадью более 123 га. Это скажется не только на экологической обстановке региона, но и позволит улучшить качество жизни более 9 тыс. курян.

В этом году работы пройдут на участке протяжённостью 17 км. Уже объявлен аукцион по отбору подрядной организации.

Также нацпроектом предусмотрена реализация в Курской области регионального проекта «Чистая страна», паспорт которого уже разработан. К 2022 году планируется ликвидировать все несанкционированные городские свалки, выявленные на 1 января 2018 года.