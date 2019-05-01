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    Курского предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч за просроченную колбасу

    Вчера, 09:16
    Курского предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч за просроченную колбасу
    Деятельность индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию продукции свиноводства и птицеводства в Дмитриеве и Железногорске Курской области, проверили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора. Проверка выявила ряд нарушений.  Так, в холодильной камере торговой точки предпринимателя специалисты обнаружили колбасу из свинины с истёкшим сроком годности и без сопроводительных документов. Небезопасную продукцию изъяли из оборота и утилизировали, а бизнесмена оштрафовали на 20 000 руб.
    Кроме того, при анализе журнала входящей продукции обнаружились факты несвоевременного гашения ветеринарных свидетельств. За это к штрафу за просрочку добавилось ещё 3 000 руб.

     

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