Курского предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч за просроченную колбасу

Деятельность индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию продукции свиноводства и птицеводства в Дмитриеве и Железногорске Курской области, проверили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора. Проверка выявила ряд нарушений. Так, в холодильной камере торговой точки предпринимателя специалисты обнаружили колбасу из свинины с истёкшим сроком годности и без сопроводительных документов. Небезопасную продукцию изъяли из оборота и утилизировали, а бизнесмена оштрафовали на 20 000 руб.

Кроме того, при анализе журнала входящей продукции обнаружились факты несвоевременного гашения ветеринарных свидетельств. За это к штрафу за просрочку добавилось ещё 3 000 руб.



