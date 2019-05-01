Курские власти разбираются с загрязнением ручья в Мокве
Вчера, 09:27
В департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области разбираются с загрязнением ручья в п. Моква Курского района.
Специалисты обратили внимание на видео в соцсетях, где местный житель рассказывает, что третий год подряд в ручей стекают канализационные стоки. Сотрудники областного департамента экологической безопасности и природопользования и Моковского сельсовета незамедлительно выехали на место, чтобы убедиться в происходящем.
Однако, осмотрев территорию, слива сточных вод не нашли. Но, характерный запах и ряд других признаков, указывали на то, что такая деятельность велась.
Кроме того, экологи обнаружили рядом с местом осмотра нерабочую насосную станцию.
В итоге департамент возбудил дело об административном правонарушении - выясняют кто виновен в безобразии.