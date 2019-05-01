В Курске под суд идёт работник локомотивного депо, укравший более 60 кг бронзы

В Курске под суд идёт работник локомотивного депо, его обвиняют в краже.

Сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте задержали его с поличным в момент совершения хищения с рабочего места. Мужчина пытался похитить оставшиеся у него после проведения работ по разборке тепловоза более 60 килограммов металлолома бронзы. Сначала злоумышленник спрятал лом в ящике для инструмента, а дождавшись подходящего момента, перегрузил похищенное в багажник своего автомобиля.

В дальнейшем он планировал сдать метал в пункт приёма лома. Однако на выезде с территории организации его автомобиль остановили сотрудники транспортной полиции за нарушение правил дорожного движения. Тогда и обнаружили нелегальный груз, документов на который водитель предъявить не смог и сознался в попытке кражи. Теперь курянина ждёт суд.







