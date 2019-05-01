Куряне примут участие в акции «Диктант Победы»

Курян и гостей города приглашают принять участие во всероссийской акции «Диктант Победы», которая состоится 7 мая.

Проверить свои знания об одном из важнейших событий в истории нашей страны можно будет в холле на 5 этаже нового корпуса КГУ по адресу: Курск, ул. Радищева, 29.

Начало регистрации в 11:00, начало диктанта в 12:30. Участие в диктанте анонимно.

«Диктант Победы» - акция рассчитанная на людей разного возраста и охватит все регионы России, - отмечают организаторы. Вопросы единые для всей страны. Будет и несколько сложных вопросов, на которые, предполагают организаторы, мало кто сможет ответить, но это позволит определить победителей.

Участникам предстоит за 45 минут ответить на 20 вопросов. Результаты станут известны 12 июня.

Диктант напишут не только в России, но и в бывших союзных республиках, а также в Израиле, Китае, Дании, Польше, Германии и других странах.