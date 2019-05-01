«Экспобанк» заключил соглашение о покупке контрольного пакета акций «Курскпромбанка»

ООО «Экспобанк» пришёл к соглашению с акционерами ПАО «Курскпромбанк» о приобретении контрольного пакета акций ПАО «Курскпромбанк». Сделка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.

Как отметил председатель правления Курскпромбанка, Федор Хандурин: «Мы выбрали квалифицированного и профессионального банковского партнера, который усилит наши рыночные позиции. С руководством Экспобанка достигнуты договорённости о сохранении текущей бизнес-модели Курскпромбанка. Наш банк прибыльный, надежный и по многим параметрам лидирует в регионе присутствия. Мы видим перед собой задачу внедрить новые банковские продукты и усилить технологическую платформу».

По словам председателя правления Экспобанка, Алексея Санникова: «Курскпромбанк исторически обладает стабильной клиентской базой и высоким уровнем устойчивости к рыночным изменениям. Банк работает на рынке 29 лет и является крупнейшим по объемам активов в Черноземье. Мы уверены, что наша синергия позволит добиться высоких результатов и предоставить клиентам качественный и удобный сервис».