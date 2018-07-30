поиск по сайту
 

    Куряне потребляют больше всего сахара в России

    Вчера, 14:05
    Куряне потребляют больше всего сахара в России
    Росстат подсчитал, сколько в 2017 году на душу населения пришлось сахара в каждом регионе России.  
    Курская область, наряду с Липецкой стала лидером по наибольшему потреблению сахара в стране. В 2017 году на душу населения в обоих регионах пришлось по 55 кг сладкого.
    В первую пятёрку также вошли Тамбовская (54 кг) и Воронежская области (52 кг), а таеже Краснодарский край (50 кг).
    Меньше всего сахара по итогам 2017 года потребляли жители Тывы - 24 кг на человека.
     К слову, установленная Минздравом норма 24 кг на человека.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама