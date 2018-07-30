Куряне потребляют больше всего сахара в России

Росстат подсчитал, сколько в 2017 году на душу населения пришлось сахара в каждом регионе России.

Курская область, наряду с Липецкой стала лидером по наибольшему потреблению сахара в стране. В 2017 году на душу населения в обоих регионах пришлось по 55 кг сладкого.

В первую пятёрку также вошли Тамбовская (54 кг) и Воронежская области (52 кг), а таеже Краснодарский край (50 кг).

Меньше всего сахара по итогам 2017 года потребляли жители Тывы - 24 кг на человека.

К слову, установленная Минздравом норма 24 кг на человека.