Установка распределительного шкафа в курчатовской многоэтажке обернулась уголовкой

В 2016 году в подвале многоквартирного дома в Курчатове Курской области установили распределительный шкаф, принадлежащий одному из операторов сотовой связи.

Оформили протокол внеочередного собрания собственников помещений, заполнили листы голосования, в которые внесли сведения о согласии на безвозмездной основе предоставить в пользование коммерческой организации подвал дома для установки распределительного шкафа.

Но кто оформил этот протокол и кто его подписывал не известно - собрание жильцов не проводилось, а их подписи оказались поддельными. Однако это не помешало абсолютно бесплатно предоставить общее имущество собственников фирме для размещения оборудования.

Теперь виновных ищут следователи. Возбуждено уоголовное дело, - отметили в областной прокуратуре.