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    Установка распределительного шкафа в курчатовской многоэтажке обернулась уголовкой

    Вчера, 15:34
    Установка распределительного шкафа в курчатовской многоэтажке обернулась уголовкой
    В 2016 году в подвале многоквартирного дома в Курчатове Курской области установили распределительный шкаф, принадлежащий одному из операторов сотовой связи.
    Оформили протокол внеочередного собрания собственников помещений, заполнили листы голосования, в которые внесли сведения о согласии на безвозмездной основе предоставить в пользование коммерческой организации подвал дома для установки распределительного шкафа.
    Но кто оформил этот протокол и кто его подписывал не известно - собрание жильцов не проводилось, а их подписи оказались поддельными. Однако это не помешало абсолютно бесплатно предоставить общее имущество собственников фирме для размещения оборудования. 
    Теперь виновных ищут следователи. Возбуждено уоголовное дело, - отметили в областной прокуратуре. 

     

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