За выходные в авариях на курских дорогах погибли шесть человек

За выходныхе в авариях в Курской области погибли шесть человек, среди них один пешеход.

2 мая грузовик сбил двух пешеходов. По информации ГИБДД, в Советском районе примерно в половину десятого вечера на 49 км автодороги «Курск - Борисоглебск - п. Кшенский граница с Липецкой областью» неустановленный водитель неустановленного грузового автомобиля с прицепом, двигаясь со стороны п. Волово Воловского района Липецкой области в направлении п. Кшенский, сбил двух пешеходов 56 и 41 года. Они шли в попутном направлении по правой обочине. 56-летний пешеход скончался на месте, другой с ранением обратился в больницу. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП.





На следующий день, 3 мая в Касторенском районе на дороге опрокинулся КАМАЗ. ДТП случилось около семи часво вечера на 3 км грунтовой дороги вблизи п. Лачиново. 34-летний водитель грузовика скончался на месте, его 48-летний пассажир остался жив, его с травмами доставили в касторенскую райбольницу.





Случившаяся ночью 4 мая в Поныровском районе на 1 км автодороги «Верхний Любаж-Поныри-Игишево» авария унесла жизни двух человек. «Рено Логан» съехал в кювет и врезался в дерево. На месте погиб 34-летний пассажир, 28-летний водитель скончался в местоной больнице.





Похожая авария произошла в Курском районе 5 мая. Там тоже погибли двое. около трёх часов дня на 2 км автодороги «Курск-Искра-Чаплыгино-Глебово» 52-летний водитель, будучи лишённым права управления ТС, ехал на автомобиле ВАЗ-21093 со стороны д. Глебово в сторону автодороги «Курск-Чаплыгино». Автомобиль съехал в кювет и, врезавшись в дерево опрокинулся. Водитель и его 41-летняя пассажирка скончались на месте.



