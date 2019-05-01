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    Под Курском пьяная автомобилистка врезалась в гараж. Пострадали дети

    Вчера, 16:38
    Под Курском пьяная автомобилистка врезалась в гараж. Пострадали дети
    В Щигровском районе Курской области по вине нетрезвой автомобилистки пострадали двое детей. По данным ГИБДД, авария произошла 3 мая примерно в 6 вечера. На 3 км автодороги «КУРСК-КАСТОРНОЕ-КРИВЦОВКА-ВЕРХНЯЯ ГРЕМЯЧКА» 47-летняя автомобилистка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехала на автомобиле ВАЗ-21102 и врезалась в гараж. Пострадали сама водитель и четверо её пассажиров - 41, 36 лет, а также двое детей, одному из которых 4 года, другому 15 получили ранения различной степени тяжести. Всех доставили в Щигровскую ЦРБ.

    В ДТП в Железногорске в тот же день пострадала 5-летняя девочка, катавшаяся  на самокате во дворе многоэтажки. В восьмом часу вечера возле д.№12 по ул. Маршала Жукова 37-летняя женщина на автомобиле «Хендай Солярис», ехала по внутридворовой территории и допустила наезд на ребёнка. Девочка двигалась во встречном направлении. После этого столкновения маленькой пострадавшей пришлось обратиться в больницу.

     

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