Курск. Завтра проспект Победы и улицу Карла Маркса перекроют для репетиции военного парада

Во вторник, 7 мая с 14.30 до 17.00 на время проведения репетиции военного парада войск Курского территориального гарнизона будет закрыто движение транспортных средств по пр-ту Победы от ГИБДД (ул. Карла Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по ул. Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро».

На время закрытия движения по пр-ту Победы и ул. Карла Маркса движение пассажирских автобусов из центра города, работающих до п. Северный, ТЦ «Метро» и обратно, будет организовано через ул. Светлая, ул. Фестивальная.

Движение автобусов на маршрутах №№ 13, 44, 292 будет осуществляться до ТЦ «Триумф» по ул. Карла Маркса, движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 8 – приостановлено.