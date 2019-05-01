поиск по сайту
 

    Курск. Завтра проспект Победы и улицу Карла Маркса перекроют для репетиции военного парада

    Вчера, 17:29
    Курск. Завтра проспект Победы и улицу Карла Маркса перекроют для репетиции военного парада
    Во вторник, 7 мая с 14.30 до 17.00 на время проведения репетиции военного парада войск Курского территориального гарнизона будет закрыто движение транспортных средств по пр-ту Победы от ГИБДД (ул. Карла Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по ул. Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро».
    На время закрытия движения по пр-ту Победы и ул. Карла Маркса движение пассажирских автобусов из центра города, работающих до п. Северный, ТЦ «Метро» и обратно, будет организовано через ул. Светлая, ул. Фестивальная.
    Движение автобусов на маршрутах №№ 13, 44, 292 будет осуществляться до ТЦ «Триумф» по ул. Карла Маркса, движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 8 – приостановлено.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама