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    "Действуем вместе". Куряне выбрали название сайту, который анонсировал Старовойт

    Вчера, 18:07
    "Действуем вместе". С таким названием теперь будет работать цифровая платформа vmeste46.ru. Название портала "Действуем вместе" победило в результате опроса, проведённого среди курян. За этот вариант проголосовало 45%. 
    Эта платформа действует уже почти месяц, проект ранее анонсировал врио губернатора Роман Старовойт. Здесь обрабатываются сообщения жителей нашего региона, проводятся онлайн голосования и идёт сбор идей и предложений по вопросам развития Курской области. 
    Для удобства пользователей теперь запущено и мобильное приложение портала для устройств на базе iOS и Android. 

     

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