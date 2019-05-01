"Действуем вместе". Куряне выбрали название сайту, который анонсировал Старовойт
Вчера, 18:07
"Действуем вместе". С таким названием теперь будет работать цифровая платформа vmeste46.ru. Название портала "Действуем вместе" победило в результате опроса, проведённого среди курян. За этот вариант проголосовало 45%.
Эта платформа действует уже почти месяц, проект ранее анонсировал врио губернатора Роман Старовойт. Здесь обрабатываются сообщения жителей нашего региона, проводятся онлайн голосования и идёт сбор идей и предложений по вопросам развития Курской области.
Для удобства пользователей теперь запущено и мобильное приложение портала для устройств на базе iOS и Android.