"Действуем вместе". Куряне выбрали название сайту, который анонсировал Старовойт

"Действуем вместе". С таким названием теперь будет работать цифровая платформа vmeste46.ru . Название портала "Действуем вместе" победило в результате опроса, проведённого среди курян. За этот вариант проголосовало 45%.

Эта платформа действует уже почти месяц, проект ранее анонсировал врио губернатора Роман Старовойт. Здесь обрабатываются сообщения жителей нашего региона, проводятся онлайн голосования и идёт сбор идей и предложений по вопросам развития Курской области.

Для удобства пользователей теперь запущено и мобильное приложение портала для устройств на базе iOS и Android.



