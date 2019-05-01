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    Депутат Госдумы Ольга Германова в прямом эфире телеканала «ТАКТ» ответит на вопросы курян

    Сегодня, 08:19
    Депутат Госдумы Ольга Германова в прямом эфире телеканала «ТАКТ» ответит на вопросы курян
    Не пропустите сегодня на телеканале «Такт» программу «Актуальное интервью». В прямом эфире на вопросы телезрителей ответит депутат Госдумы России Ольга Германова. В студии обсудят проект реновации Курска. Почему не все идеи участников архитектурного конкурса «Курск 2032» возможно реализовать? Готовы ли столичные законодатели оказывать поддержку региону и все ли проблемы сводятся к элементарному безденежью?
    Культурный разговор. Что надо менять и почему вопросы культурной сферы нельзя решать по остаточному принципу? Актуальные для всей страны задачи и возможные пути их решения.
    Маршрут построен. Ольга Германова оценила туристическую привлекательность региона. На масштабной выставке в Курске были представлены и давно знакомые маршруты и новые точки, которые известны далеко не всем жителям региона. Как с пользой провести выходные и есть ли среди представленных экскурсий коммерчески выгодные проекты узнаем уже сегодня.

    Не пропустите прямой эфир сегодня в 18-15 на телеканале «ТАКТ». Телефон для связи 8(4712)54-70-01. Также прямую трансляцию эфира можно смотреть на официальном сайте телекомпании. 

     

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