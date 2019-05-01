Курские иконописцы воссоздали уникальную икону XIII века для древнего монастыря Сирии

Курские иконописцы воссоздали уникальную икону XIII века святых Сергея и Вакха для древнего монастыря Сирии.

Икона была уничтожена боевиками несколько лет назад. Монахини православного монастыря города Маалюля обратились с просьбой восстановить образ к нашим соотечественникам. Курские художники написали икону в византийско-сирийском стиле, по древним технологиям с использованием натуральных пигментов и материалов. Мастера трудились больше двух месяцев.

Воссозданный образ передали члену Экспертного совета при Россотрудничестве РФ Татьяне Полосковой. Святыню доставят в Сирию и 15 мая передадут в тот же монастырь, где она пребывала 800 лет.



