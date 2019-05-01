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    Курские иконописцы воссоздали уникальную икону XIII века для древнего монастыря Сирии

    Сегодня, 08:42
    Курские иконописцы воссоздали уникальную икону XIII века для древнего монастыря Сирии
    Курские иконописцы воссоздали уникальную икону XIII века святых Сергея и Вакха для древнего монастыря Сирии. 
    Икона была уничтожена боевиками несколько лет назад. Монахини православного монастыря города Маалюля обратились с просьбой восстановить образ к нашим соотечественникам. Курские художники написали икону в византийско-сирийском стиле, по древним технологиям с использованием натуральных пигментов и материалов. Мастера трудились больше двух месяцев. 
    Воссозданный образ передали члену Экспертного совета при Россотрудничестве РФ Татьяне Полосковой. Святыню доставят в Сирию и 15 мая передадут в тот же монастырь, где она пребывала 800 лет.

     

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