В этом году в Курске появятся почти двадцать новых детских площадок

В администрации Курска утверждён перечень адресов для установки детских игровых площадок в 2019 году. Сделано это в соответствии с муниципальной программой «Совершенствование работы с молодёжью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Курске в 2019 - 2024 годах» с целью обеспечения условий для отдыха и физического развития детей, а также улучшения уровня благоустройства городских территорий.





В Железнодорожном округе площадки будут оборудованы по следующим адресам: ул. Маяковского (напротив домов №№ 220-226), ул. Краснознаменная, 14/19.

В Сеймском – по ул. Пигорева, 10, ул. Дейнеки, 16-в, ул. Сумская, 42-б (детский сад № 62), ул. Широкая, 8 (детский сад № 50), ул. Крюкова, 18, а также в сквере по пр-ту Ленинского комсомола.

В Центральном округе – по ул. Хуторская, 19 (детский сад № 78), ул. Степана Разина, 8 (детский сад № 9), ул. Косухина, 33 (детский сад № 128), ул. Веспремская, 1-а (школа № 51).