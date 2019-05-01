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    В Курчатове участковый выписывал фейковые штрафы

    Сегодня, 09:23
    В Курчатове участковый выписывал фейковые штрафы
    В Курчатове Курской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о служебном подлоге. Их фигурант - местный участковый.  
    Прокуратура выяснила, что полицейский в течение месяца вынес три постановления по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением пешеходами правил дорожного движения. Из этих документов следовало, что жители города атомщиков якобы переходили проезжую часть автодороги не в положенном месте. Как оказалось, горожане таких правил не нарушали. Граждане были незаконно привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ, - отметили в надзорном ведомстве.
    В итоге в отношении участкового возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

     

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