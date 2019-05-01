Без границ: Сбербанк развивает услугу сурдоперевода

Теперь клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк с нарушениями слуха и речи получают консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на языке жестов. В Воронеже на базе дополнительного офиса №0190 состоялась презентация новой услуги «Видеоудаленный сурдоперевод». Участие во встрече приняли представители банка и регионального отделения «Всероссийского общества

глухих».

– Центральное Черноземье входит в топ-5 регионов по количеству людей с нарушениями слуха и речи, поэтому для нас эта тема очень актуальна, – говорит председатель Воронежского регионального отделения

«Всероссийского общества глухих» Вера Семенова.

Услуга сурдоперевода проста в применении. Сотрудник офиса Сбербанка связывается с профессиональным сурдопереводчиком с помощью видеозвонка на планшете. Клиент задает интересующий вопрос так, как ему

удобно, и получает ответы в переводе на жестовый язык. Трехсторонняя консультация «сотрудник банка – клиент – сурдопереводчик» является еще одним шагом к повышению доступности финансовых продуктов и услуг.

Своими впечатлениями на языке жестов поделился клиент Центрально- Черноземного банка Андрей Сенчихин.

– Для инвалидов по слуху это очень удобно, – считает Андрей Викторович. – Такое обслуживание в отделениях Сбербанка – большой плюс для нас.

На данный момент в Центрально-Черноземном банке бесплатная услуга сурдоперевода запущена в 287 офисах. На территории Воронежской области – это 79 подразделений, 46 – в Липецкой области, 49 – на

Белгородчине, 33 – в Орловской, 36 – в Тамбовской и 44 – в Курской областях.

– Услуга видеоудаленного сурдоперевода достаточно новая, но уже понятно, что она крайне востребована данной категорией населения, поэтому будет развиваться и далее, – отметил Председатель Центрально-

Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – А если со временем появятся предложения по ее усовершенствованию, мы открыты к обратной связи.

Как подчеркнули в банке, помимо решения своей основной задачи, услуга «Видеоудаленный сурдоперевод» несет в себе и другую не менее важную миссию – это социализация людей с нарушениями слуха и речи.



