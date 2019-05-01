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    В Курске по вине пьяного автомобилиста пострадала пассажирка такси

    Сегодня, 11:01
    В Курске по вине пьяного автомобилиста пострадала пассажирка такси
    В первом часу ночи 6 мая в микрорайоне КЗТЗ Курска произошла авария, в которой пострадала пассажирка такси. Её виновником стал пьяный автомобилист. По информации ГИБДД, «Лада Приора», за рулём которой и находился не трезвый 35-летний водитель, ехала со стороны п. Моква в направлении пр. В. Клыкова. Возле д.№60 по ул. Сумская автомобиль столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении и остановившимся в крайней левой полосе, на запрещающий сигнал светофора, такси «Рено Логан», под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка такси. Её с ранением доставили в 4-ю горбольницу Курска.

     

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