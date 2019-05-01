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    В июне курские дороги ждёт масштабный ремонт

    Сегодня, 11:41
    В июне курские дороги ждёт масштабный ремонт
    В июне подрядные организации приступят к масштабным дорожным работам в Курской области, в том числе на улицах Курска. Об этом сообщил врио губернатора Роман Старовойт, отметив, что в апреле регион заключил соглашение с Росавтодором, сейчас завершаются конкурсные процедуры. 
    Глава региона накануне проинспектировал ремонт южного подъезда к Курску. Врио губернатора назвал состояние дорожной сети Курской области неудовлетворительным и напомнил о поставленной задаче - привести дороги в нормативное состояние в ближайшие 6 лет.
    2019-й, напомним, объявлен в области Годом дорог. Так, Курская агломерация впервые попала в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в его рамках в этом году в Курске отремонтируют 32 улицы. А к 2024 году в нормативное состояние приведут 85% дорог в агломерации, что позволит вдвое снизить количество аварийных мест. На эти цели выделено 7,6 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. 
    На федеральной сети автодорог, проходящих по территории области (а это 414 км), в этом году планируется выполнить капремонт и ремонт четырёх участков протяжённостью 32,9 км на общую сумму почти 977 млн рублей. 
    Что касается трассы М-2 «Крым», то дорожники с опережением графика, завершает ремонтные работы на 7,5 км полотна.

     

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