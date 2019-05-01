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    Ко Дню Победы железнодорожники проведут в Курске акцию «Чистый воздух»

    Сегодня, 12:07
    Ко Дню Победы железнодорожники проведут в Курске акцию «Чистый воздух»
    В среду, 8 мая, в Курске железнодорожники проведут акцию «Чистый воздух», в рамках которой высадят саженцы деревьев в честь погибших железнодорожников при обороне города в 1941 году. На мероприятие приглашена единственная оставшаяся в живых участница обороны Курска Елизавета Михайловна Алфёрова, которая в ноябре прошлого года отметила вековой юбилей.

    После высадки деревьев участники акции организованной колонной под звуки духового оркестра пройдут до памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны железнодорожникам, где состоится торжественный митинг.

    В парке у Дома культуры железнодорожников курян ждёт праздничная программа с выступлениями творческих коллективов, военно-полевой кухней и демонстрацией военной техники.

    Высадка деревьев начнётся в 13:00 на Аллее трудовой славы курских железнодорожников (проезд Николая Гундобина, д.1), а митинг и концертная программа – в 14:00. На мероприятие приглашаются все желающие.

     

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