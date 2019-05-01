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    Курская область лидирует в ЦФО по итогам посевной

    Сегодня, 12:34
    Курская область лидирует в ЦФО по итогам посевной
    По итогам посевной Курская область лучшая в ЦФО. В этом году вся посевная площадь должна составить 1,64 млн га, что на 1% больше, чем в прошлом году. В регионе уже засеяно 96% культур. В полях продолжается сев крупяных культур, сои и кукурузы. Полностью посевную аграрии завершат к 10 мая. 

    «Этой весной посеем больше на 20% сои, что составит 270 тыс. га. Это уже рекордный результат. Минсельхоз ставит задачу сеять сою не менее 300 тыс. га, и мы в ближайшее время выйдем на эти показатели», — рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарёв.

    Также в этом году на 20% увеличены посевы кукурузы на зерно. Что обусловлено повышением спроса и цены на эту культуру. Неизменными остались объемы сахарной свёклы – более 98 тыс. га.

    Вовлекаются в оборот и сельскохозяйственные угодия, которые сейчас не используются.
     Таких площадей в области 57 тыс. га. 

    «Это значительная цифра. Вводим в сельхозоборот порядка 2-3 тыс. га в год. Здесь мы рассчитываем на поддержку федерального бюджета и на эти цели есть возможность привлечения дополнительных средств. Поэтому мы ставим задачи перед главами районов проводить аналитику и предоставлять необходимые документы для получения софинансирования со стороны областного и федерального бюджетов», — подчеркнул Роман Старовойт на совещании, посвящённом итогам посевной кампании.

     

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