Курская область лидирует в ЦФО по итогам посевной

По итогам посевной Курская область лучшая в ЦФО. В этом году вся посевная площадь должна составить 1,64 млн га, что на 1% больше, чем в прошлом году. В регионе уже засеяно 96% культур. В полях продолжается сев крупяных культур, сои и кукурузы. Полностью посевную аграрии завершат к 10 мая.





«Этой весной посеем больше на 20% сои, что составит 270 тыс. га. Это уже рекордный результат. Минсельхоз ставит задачу сеять сою не менее 300 тыс. га, и мы в ближайшее время выйдем на эти показатели», — рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарёв.





Также в этом году на 20% увеличены посевы кукурузы на зерно. Что обусловлено повышением спроса и цены на эту культуру. Неизменными остались объемы сахарной свёклы – более 98 тыс. га.





Вовлекаются в оборот и сельскохозяйственные угодия, которые сейчас не используются.

Таких площадей в области 57 тыс. га.





«Это значительная цифра. Вводим в сельхозоборот порядка 2-3 тыс. га в год. Здесь мы рассчитываем на поддержку федерального бюджета и на эти цели есть возможность привлечения дополнительных средств. Поэтому мы ставим задачи перед главами районов проводить аналитику и предоставлять необходимые документы для получения софинансирования со стороны областного и федерального бюджетов», — подчеркнул Роман Старовойт на совещании, посвящённом итогам посевной кампании.