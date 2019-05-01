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    Под Курском пьяный водитель пострадал, врезавшись в столб

    Сегодня, 12:47
    Под Курском пьяный водитель пострадал, врезавшись в столб
    В Солнцевском районе Курской области 6 мая в ДТП пострадал пьяный автомобилист. По информации ГИБДД,  примерно в 13.15 в с. Зуевка 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213, не имея соответствующей категории на управление транспортным средством данного вида, да ещё и находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со стороны ул. 1-я Пушкина п. Солнцево в направлении ул. Беленовка с. Зуевка. Возле д.№77 по ул. Дорожная с. Зуевка автомобилист врезался в опору ЛЭП. В результате аварии мужчина получил травмы, его доставили в солнцевскую райбольницу.

     

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