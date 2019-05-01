Куряне всё-таки голосовали за дочь Алсу в финале «Голос. Дети»?
Сегодня, 13:02
Появились предварительные результаты проверки голосования в финале шоу «Голос. Дети». Официальные лица ни в Group-IB, которая занимается расследованием, ни на Первом канале пока ничего не комментируют. Зато с изданием «Лента.ру» информацией поделился эксперт по кибербезопасности, знакомый с ходом перепроверки. Специалисты уже определили регионы России, аномально голосовавшие за дочь Алсу Микеллу Абрамову. И … в их числе Курская область! Также Москва и Подмосковье, Калининградская и Кировская области.