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Появились предварительные результаты проверки голосования в финале шоу «Голос. Дети». Официальные лица ни в Group-IB, которая занимается расследованием, ни на Первом канале пока ничего не комментируют. Зато с изданиеминформацией поделился эксперт по кибербезопасности, знакомый с ходом перепроверки. Специалисты уже определили регионы России, аномально голосовавшие за дочь Алсу Микеллу Абрамову. И … в их числе Курская область! Также Москва и Подмосковье, Калининградская и Кировская области.