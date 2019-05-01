Предприимчивый курянин хотел вернуть за вознаграждение телефон, который сам же и украл.

33-летняя женщина, подъехав к цветочному павильону на проспекте Ленинского Комсомола, забыла закрыть свой автомобиль. Этим воспользовались местные жители, которые, проходя мимо, похитили из салона сумку. Курянка рассказала полиции, что внутри был мобильный телефон, около 15 тысяч рублей, косметика и банковские карты. Мобильник полицейские отследили с помощью специальных технических средств. Через несколько дней аппарат ненадолго появился в сети и стражи порядка смогли установить его местонахождение. Вскоре круг подозреваемых сократился до нескольких лиц, проживающих в микрорайоне Волокно.

В это время потерпевшей позвонил неизвестный, рассказавший, что нашёл её мобильный телефон и готов вернуть его за вознаграждение. Но оперативники уже знали, что звонил человек, укравший этот телефон и задержали его в момент встречи.

Выяснилось, что деньги злоумышленники потратили, а позже решили заработать ещё, выдав себя за добропорядочных граждан.

Теперь изворотливым воришкам грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.