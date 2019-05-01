Курская область. Инкубаторно-птицеводческую станцию оштрафовали за антисанитарию

В апреле специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку инкубаторно-птицеводческой станции индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в пос. Коренево Кореневского района Курской области, и выявили нарушения требований ветеринарного законодательства.

Так, при въезде на территорию станции отсутствует дезбарьер для дезинфекции колёс автотранспорта, дезбарьер для пешеходов не заполнен дезсредством; при входе в здание отсутствует санпропускник для обслуживающего персонала, оборудованный душем и раздевалками для смены одежды и обуви; в цехе подращивания полы имеют участки с отбитой плиткой, что не позволяет провести их тщательную очистку и дезинфекцию; на момент проверки не представлены документы, подтверждающие проведение исследований воды.

Кроме того, в этом году предприниматель не направлял инкубационное яйцо, кровь или патматериал в ветлабораторию для исследования на инфекционные болезни птиц, что подтверждается отсутствием результатов исследований – экспертиз. План проведения мониторинговых исследований также не представлен.

В итоге бизнесмена оштрафовали и обязали устранить выявленные нарушения.

В Россельхознадзоре отмечают, что несоблюдение ветеринарно-санитарных требований может повлечь возникновение и распространение опасных заболеваний. Напомним, в 2018 году в Курской области было зарегистрировано восемь вспышек высокопатогенного гриппа птиц.