О перекрытии дорог в Курске 8 и 9 мая

Завтра в Курске будут перекрывать движение транспорта, причём несколько раз.

С полуночи и до 11 утра от транспорта будет освобождена площадь перед Мемориалом памяти павших в годы Великой Отечественной войны.





С 10:40 до 10:50 приостановят движение транспорта через Красную площадь для возложения корзин и цветов к стеле «Героям-курянам».

При необходимости, перекроют улицу Карла Маркса в период с 11 утра до 11:30. В это время на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны начнётся церемония возложения цветов и венков.





С 14:00 до 14:30 будут приостанавливать движение по улице Интернациональная на участке от Железнодорожного вокзала до Театрального проезда. Там пройдёт шествие работников предприятий железнодорожного узла.









9 мая запрещается парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина, на улице Карла Маркса от площади Перекальского до Московской площади, Красной площади и площади Перекальского.





Движение транспорта будет закрыто:





с 8.30 до 11.30 - по ул. Карла Маркса от перекрестка ул. Карла Маркса – поворот на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (автодорога М 2);





с 8.30 до 11.00 - по пр-ту Победы от ГИБДД (ул. Карла Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по ул. Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро».





Движение пассажирского транспорта будет организовано из центра города в сторону п. Северный и обратно через ул. Светлую, ул. Фестивальную. Движение легкового автомобильного транспорта - в объезд улиц Карла Маркса, Светлого проезда по ул. Дубровинского, Гудкова, Фестивальной.





С 10.30 до 12.30 движение всех видов транспорта будет закрыто по ул. Ленина на участке от площади Перекальского до ул. Садовой, ул. Павлова, площади Перекальского, ул. Перекальского на участке от ул. Ямской до площади Перекальского.





С 9.00 до 23.00 движение всех видов транспорта закрывается по ул. Ленина на участке от ул. Садовой до Красной площади, Красной площади. По ул. Сонина движение будет закрываться по мере необходимости с пропуском городского пассажирского транспорта.





Движение городского пассажирского транспорта 9 мая: с 8.30 до 11.30 на время закрытия движения по пр-ту Победы, ул. К. Маркса пассажирские автобусы из центра города, работающие до п. Северный, ТЦ «Метро» и обратно, будут курсировать через ул. Светлую, ул. Фестивальную.





Движение автобусов на маршрутах №№ 13, 44, 292 до ТЦ «Триумф» будет осуществляться по ул. Карла Маркса.





Движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 8 будет приостановлено.





С 10.30 до 14.00 в период прохождения шествия «Бессмертного полка» по ул. Ленина движение городского пассажирского транспорта будет организовано:





со стороны Железнодорожного округа - до ул. Ямской и обратно, движение трамваев по маршруту № 1 - на участке от остановки «КПК» до остановки «Железнодорожный вокзал», по маршруту № 4 - на участке от остановки «Ул. Малышева» до остановки «Хлебозавод»;





со стороны СХА - до Московской площади;





со стороны Северо-Западного м/р-на и Сеймского округа - до Центрального рынка, Знаменского собора;





в направлении Железнодорожного округа - через ул. 2-я Новосёловка.





Микроавтобусы по маршрутам №№ 227, 228, 273, 274 будут курсировать до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно; движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, 280 будет осуществляться по ул. Радищева со всеми установленными остановками.