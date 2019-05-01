Завтра в Курске пройдёт акция «Красавица Победа»

В среду, 8 мая в 17.00 в парке Героев Гражданской войны (Бородино) состоится акция «Красавица Победа». Она проводится в Курске при поддержке администрации города второй раз. Акция посвящена женщинам, которые наравне с мужчинами воевали на фронте, работали в тылу, пережили все трудности военных лет, но не утратили желание жить, быть красивыми и женственными. В рамках акции куряне и гости города увидят показ мод победного 1945 года. Наряды для дефиле сшили работники городских учреждений культуры, участницы группы в соцсетях «Красавица Победа», студенты политехнического колледжа и др. Каждый образ детально продуман в соответствии с модой того времени. Особое место в коллекции займут платья, ставшие семейными реликвиями и бережно передающиеся из поколения в поколение. Многим из них уже более семидесяти лет.

Неповторимую индивидуальность образ каждой участницы акции получит в ходе мастер-класса «Макияж и прически 45-го года».

Организаторы постараются воссоздать антураж послевоенного времени, духовой оркестр сыграет популярные мелодии, а солисты исполнят лирические песни тех лет. У отдыхающих в парке будет возможность попробовать себя в танцах, популярных в годы юности наших бабушек и прабабушек: краковяк, рио-рита, танго, вальс, фокстрот.