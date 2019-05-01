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    В Курске выбирают лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны»

    Вчера, 18:15
    В Курске выбирают лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны»
    Администрация Курска проводит открытый конкурс на лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны».
    В рамках общественного обсуждения лучшего проекта, с конкурсными работами можно ознакомиться в Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства (ул. Ленина, 69) с 7 по 22 мая в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 9 мая с 13.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00.

     

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