В Курске выбирают лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны»

Администрация Курска проводит открытый конкурс на лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны».

В рамках общественного обсуждения лучшего проекта, с конкурсными работами можно ознакомиться в Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства (ул. Ленина, 69) с 7 по 22 мая в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 9 мая с 13.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00.