Под Курском обнаружили склады с немецкими боеприпасами времён Великой Отечественной. ФОТО

Сапёры Аварийно-спасательной службы извлекли из земли более 130 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Специалисты два дня работали в Щиграх Курской области.





6 мая в «Службу спасения-112» поступило сообщение из мастерских Щигровского Свято-Троицкого православного братства, которые располагаются в Щиграх на ул. Репина. Во время проведения ремонтных работ там обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На них наткнулись, когда трактор выкапывал яму близи повреждённого трубопровода. Всех работников мастерских незамеддительно эвакуировали, территорию оцепили.

Прибывшие на место специалисты обследовали территорию и извлекли из земли 63 взрывоопасных предмета, среди которых были артиллерийские снаряды, патроны и другие разнокалиберные боеприпасы.

Однако за сутки сапёрам работу завершить не удалось – в недрах осталось ещё некоторое количество боеприпасов. Сегодня специалисты продолжили поиски и обнаружили ещё 71 единицу.

Все боеприпасы – немецкого производства. Вероятно, на этом месте находились склады, которые при отступлении не успели уничтожить, - рассказывает начальник отдела специальных работ АСС Курской области Андрей Хохлов. – Некоторые образцы были уже с разрушенными взрывателями и представляли реальную угрозу. Всего за два дня мы извлекли из земли 134 единицы взрывоопасных предметов. С начала года мы уже ликвидировали более 300 боеприпасов.

Все боеприпасы доставили на специальный полигон, где их и уничтожили.









Курская область традиционно "богата" на опасные находки, - отмечают в региональном МЧС. Чаще боеприпасы находят в Поныровском районе, в лидерах по числу находок также Хомутовский, Горшеченский, Беловский районы. Да и практически по всей области ещё остаются боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Немало сюрпризов оставила война и в черте Курска, ведь его активно бомбила немецкая авиация.





Спасатели обращаются к гостям и жителям Курской области: в случае обнаружения предметов, похожих на боевые снаряды, незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения -112». Не пытайтесь извлечь из земли или разбить их. Снаряды времен Великой Отечественной войны по-прежнему представляют реальную угрозу!