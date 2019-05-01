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    Сегодня в Курской области прогнозируют дожди, грозы и град

    Сегодня, 08:13
    Сегодня в Курской области прогнозируют дожди, грозы и град
    Сегодня, 8 мая в Курской области ожидаются сильные дожди, грозы и даже град! Такой прогноз озвучили в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. 
    Сегодня в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью возможны дожди, местами небольшие, местами сильные. Во второй половине дня также ожидается дождь, в отдельных районах - грозы и град. При этом порывы ветра могут достигать 17 м/с.
    Правда, будет тепло. Температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла в тёмное время суток, днём - от 18 до 23 градусов.
    - При прояснениях воздух может прогреться до 27 градусов тепла.
    Добавим, дожди прогнозируются и на длинных выходных. 

     

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