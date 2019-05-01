Сегодня в Курской области прогнозируют дожди, грозы и град

Сегодня, 8 мая в Курской области ожидаются сильные дожди, грозы и даже град! Такой прогноз озвучили в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Сегодня в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью возможны дожди, местами небольшие, местами сильные. Во второй половине дня также ожидается дождь, в отдельных районах - грозы и град. При этом порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Правда, будет тепло. Температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла в тёмное время суток, днём - от 18 до 23 градусов.

- При прояснениях воздух может прогреться до 27 градусов тепла.

Добавим, дожди прогнозируются и на длинных выходных.



