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    В Курске комиссионный магазин оказался ломбардом

    Сегодня, 08:27
    В Курске комиссионный магазин оказался ломбардом
    Курская прокуратура обнаружила в Курске незаконный ломбард. Комиссионный магазин, как показала проверка, фактически осуществлял деятельность по предоставлению гражданам на основании фиктивных договоров комиссии ювелирных изделий потребительских займов с процентной ставкой от 0,3% до 0,5% в сутки, - отметили в надзорном ведомстве.
    Таким образом комиссионный магазин, не имея на то законных оснований, осуществлял деятельность ломбарда.
    На основании постановления прокурора Курска юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

     

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