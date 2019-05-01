В Курске комиссионный магазин оказался ломбардом

Курская прокуратура обнаружила в Курске незаконный ломбард. Комиссионный магазин, как показала проверка, фактически осуществлял деятельность по предоставлению гражданам на основании фиктивных договоров комиссии ювелирных изделий потребительских займов с процентной ставкой от 0,3% до 0,5% в сутки, - отметили в надзорном ведомстве.

Таким образом комиссионный магазин, не имея на то законных оснований, осуществлял деятельность ломбарда.

На основании постановления прокурора Курска юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.



