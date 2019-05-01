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    В областном комитете образования прокомментировали ситуацию с обрушением потолка в школе №32 Курска

    Сегодня, 08:35
    В областном комитете образования прокомментировали ситуацию с обрушением потолка в школе №32 Курска
    В курской школе №32 выясняют причины обрушения потолка. Ситуацию прокомментировала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко. «Инцидент произошёл не на уроке, а на перемене, когда ученики собирали свои вещи. Над школьной доской отвалился кусок подвесного потолка, который был установлен девять лет назад. Никто из детей не пострадал. В ближайшее время будет создана экспертная комиссия, которая проведёт специальную экспертизу. После чего в кабинете будет сделан необходимый ремонт, а пока класс для занятий закроют», - отметила она.
    ЧП случилось накануне. Видео есть в соцсетях

     

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