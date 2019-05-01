Улицу Красной Армии Курска снова закроют из-за замены теплосетей

«Квадра» проведёт замену теплосетей по ул. Красной Армии в Курске. Планируется заменить 888 метров старых труб, а также запорную арматуру, компенсаторы и неподвижные опоры теплосети. На замену ветхого участка теплосети по ул. Красной Армии Курская «Квадра» направит свыше 38 млн рублей. За последние два года на этом участке уже заменено 3,3 км ветхих теплосетей.





«Реконструкция тепломагистрали завершится 31 июля. Место старых труб займут новые – сверхпрочные в пенополиуретановой изоляции. Их минимальный срок службы составляет 40 лет», - пояснил главный инженер Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.





На время реконструкции, начиная с 13 мая, будет закрыт проезд всех видов транспорта на участке между ул. Белинского и Добролюбова. Кроме того, с началом демонтажа ветхого трубопровода будет приостановлена подача горячей воды в 24 жилых дома и шесть социальных учреждениях по улицам Дзержинского, Гайдара, Белинского, Либкнехта и Советская.



