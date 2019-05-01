День Победы в Курске: пройдёт несколько десятков мероприятий
Сегодня, 10:31
Завтра, 9 мая отметим 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Курске запланировано несколько десятков праздничных мероприятий. Торжества уже начались.
8 мая
8.30 - церемонии возложения венков и цветов, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в памятных местах Железнодорожного округа - м. Горелый лес и парк железнодорожников п. Щетинка
10.00 - митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - пл. Рокоссовского
11.00 - торжественная церемония возложения венков и цветов - Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
11.00 - концерт творческих коллективов ЦНТ «Русь» «Нас песня вела к Победе» - курский областной дом ветеранов войны и труда
12.00 - «В книжной памяти мгновения войны» - открытый микрофон: чтение стихотворений о Великой Отечественной войне - областная библиотека им. Н.Н. Асеева
12.00 - тематическая программа «Сохраним память навсегда!» - ЦНТ «Русь»
12.00 - праздничная программа «Этот День Победы» - Центр детского творчества
12.00 -- праздничная программа «Поклонимся великим тем годам» - детско-юношеский центр «Оберег»
13.00 - Акция «Память в наших сердцах» - парк героев Гражданской войны, площадь Советов, ул. Радищева,116-а (площадка перед Курским институтом кооперации), ул. К. Маркса, 2 (площадка перед Курским педколледжем), ул. К. Маркса,70 (площадка перед КГСХА), парк им. Дзержинского, сквер по ул. Веспремской
14.00-14.30 - праздничное шествие колонны коллективов предприятий Курского железнодорожного узла «Бессмертный полк» от площади вокзала ст. Курск до памятника погибшим железнодорожникам в парке Дома
культуры и торжественный митинг-возложение у памятного знака «В память о боевых и трудовых подвигах курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» - Привокзальная площадь - ул. Интернациональная - Театральный проезд
15.00 - концертная программа «Праздничный май» - парк железнодорожников
16.00 - соревнования по эстафетному бегу - стадион школы № 53
17.00 - акция «Красавицы Победы» - парк Героев Гражданской войны
17.30 - концертная программа «Наша Победа!» - парк им. Дзержинского
18.00 - проект «Танцующий город» - парк Героев Гражданской войны
8 и 9 мая, 10.00 - Блиц-турнир по теннису - ГФСЦ «Восток», (ул. 2-я Рабочая, 22)
9 мая
9.30 - музыкальная площадка «Привал» - ул. Ленина, 74, напротив Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова
9.30 - торжественная церемония возложения корзин с цветами и венков к могиле Неизвестного солдата, памятнику Г. К. Жукову, к стеле «Курск – Город Воинской Славы» - мемориальный комплекс «Курская дуга»
10.00-10.45 - митинг и торжественное прохождение войск Курского территориального гарнизона - мемориальный комплекс «Курская дуга»
09.00-17.00 - патриотическая акция «Есть такая профессия - Родину защищать» (выставка военной техники) - Театральная площадь