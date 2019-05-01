День Победы в Курске: пройдёт несколько десятков мероприятий

Завтра, 9 мая отметим 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Курске запланировано несколько десятков праздничных мероприятий. Торжества уже начались.

8 мая





8.30 - церемонии возложения венков и цветов, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в памятных местах Железнодорожного округа - м. Горелый лес и парк железнодорожников п. Щетинка





10.00 - митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - пл. Рокоссовского





10.40 - торжественная церемония возложения корзин с цветами - стела «Героям курянам»





11.00 - торжественная церемония возложения венков и цветов - Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.





11.00 - концерт творческих коллективов ЦНТ «Русь» «Нас песня вела к Победе» - курский областной дом ветеранов войны и труда





12.00 - «В книжной памяти мгновения войны» - открытый микрофон: чтение стихотворений о Великой Отечественной войне - областная библиотека им. Н.Н. Асеева





12.00 - тематическая программа «Сохраним память навсегда!» - ЦНТ «Русь»





12.00 - праздничная программа «Этот День Победы» - Центр детского творчества





12.00 -- праздничная программа «Поклонимся великим тем годам» - детско-юношеский центр «Оберег»





13.00 - Акция «Память в наших сердцах» - парк героев Гражданской войны, площадь Советов, ул. Радищева,116-а (площадка перед Курским институтом кооперации), ул. К. Маркса, 2 (площадка перед Курским педколледжем), ул. К. Маркса,70 (площадка перед КГСХА), парк им. Дзержинского, сквер по ул. Веспремской





14.00-14.30 - праздничное шествие колонны коллективов предприятий Курского железнодорожного узла «Бессмертный полк» от площади вокзала ст. Курск до памятника погибшим железнодорожникам в парке Дома





культуры и торжественный митинг-возложение у памятного знака «В память о боевых и трудовых подвигах курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» - Привокзальная площадь - ул. Интернациональная - Театральный проезд





15.00 - концертная программа «Праздничный май» - парк железнодорожников





16.00 - соревнования по эстафетному бегу - стадион школы № 53





17.00 - акция «Красавицы Победы» - парк Героев Гражданской войны





17.30 - концертная программа «Наша Победа!» - парк им. Дзержинского





18.00 - проект «Танцующий город» - парк Героев Гражданской войны





8 и 9 мая, 10.00 - Блиц-турнир по теннису - ГФСЦ «Восток», (ул. 2-я Рабочая, 22)





9 мая





9.30 - музыкальная площадка «Привал» - ул. Ленина, 74, напротив Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова





9.30 - торжественная церемония возложения корзин с цветами и венков к могиле Неизвестного солдата, памятнику Г. К. Жукову, к стеле «Курск – Город Воинской Славы» - мемориальный комплекс «Курская дуга»





10.00-10.45 - митинг и торжественное прохождение войск Курского территориального гарнизона - мемориальный комплекс «Курская дуга»





09.00-17.00 - патриотическая акция «Есть такая профессия - Родину защищать» (выставка военной техники) - Театральная площадь





9.00, 10.00, 14.00, 14.00, 16.00 - благотворительные кинопоказы – центры досуга «Мир», «Родина», «Юность», «Сказка», «Ассоль», «Спутник»





12.00 - шествие «Бессмертный полк» - пл. Перекальского - ул. Ленина- Красная площадь





12.00-16.00 - торжественное мероприятие (выступления творческих коллективов, работа полевой кухни, выступление духового оркестра, танцы) - площадь перед ТЦ «Манеж», ул. Щепкина,4Б





12.00-21.00 - работа полевой кухни, выставка от поисковых отрядов «Память сердца», выступление эстрадно-духового оркестра «Крещендо» - мегакомплекс ГРИНН





13.00 - концертная программа «Салют Победы» - Красная площадь





13.00-15.00 - работа полевой кухни с музыкальным сопровождением - ул. Ленина, 67





14.00-16.00 - концерт творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования «День Победы славим» - Театральная площадь





14.00 - военно-полевой праздник «Фанфары Победы» - площадь перед ДШИ № 6





16:00 - презентация Губернаторского камерного оркестра - концертный зал «Свиридовский» (Сонина, 4)





16.00 - концертная программа «Победный май» - площадка перед ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова





16.00 - окружной праздник «Этот День Победы» - пл. Рокоссовского





16.00-17.00 - концертная программа «Мы помним, мы гордимся!» - Детский парк





16.00-19.00 - выставка детского творчества «Победа в сердце каждого живет» - Детский парк





17.00 - праздничная концертная программа «Идет весна победным маем!» - площадка перед ЦД «Сказка»





17.00-22.00 - окружной праздник - «Победы праздничный салют!» - ул. Союзная,26





18.00 - праздничная программа «Это емкое слово – Победа!» - площадка перед ГКЦ «Лира»





18.00 - праздничная концертная программа - парк Героев Гражданской войны





19.00 - праздничная концертная программа - площадка перед ЦД «Родина»





19.00 - участие творческих коллективов города Курска в праздничной концертной программе - Красная площадь





20.00 - праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда», благотворительный кинопоказ - площадка перед ЦД «Мир»





22.00 - праздничный фейерверк - Красная площадь





9 и 10 мая, 10.00-18.00 - Выставка военной техники, полевая кухня, праздничный концерт, танцевальный бал - парковка перед ТРЦ «Европа-40», ул. Студенческая





9 и 10 мая, 10.00 - Международный фестиваль футбола «Большие звезды светят малым» - ДЮСШ № 4 (ул. Тускарная,3)





10 мая





12.00 - старт XXIX Международного Марша Мира - Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.





14.00 - программа «Игровой калейдоскоп» - площадка перед Курским колледжем культуры





15.00 - IV открытый городской фестиваль духовых оркестров и ансамблей - парк Героев Гражданской войны





15.00 - чемпионат города по шахматам - «Шахматный клуб» (ул. Гайдара,14)





17.00 - кубок Победы по волейболу среди команд образовательных учреждений - Детский парк





11 мая





17.00 - концертная программа «Победный май» - парк им. Дзержинского





18.00 - творческий проект «Субботний вечер» - парк Героев Гражданской войны





12 мая





18.00 - «Весна Победы в сердце навсегда» концерт оркестра духовых инструментов им. И. Кальмана - Детский парк