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    9 мая по центральной улице Курска снова пройдёт «Бессмертный полк»

    Сегодня, 11:03
    9 мая по центральной улице Курска снова пройдёт «Бессмертный полк»
    9 мая по центральной улице Курска снова пройдёт «Бессмертный полк».
    Шествие стартует от площади Перекальского в полдень. Формирование колонн начнётся в 10.30 на площади Перекальского, помощь участникам шествия во всех вопросах окажут добровольцы, которых легко можно будет узнать по футболкам со специальной символикой. Кроме того, колонну будут сопровождать 100 волонтёров – медиков. По ходу движения «Бессмертного полка» установят павильоны с питьевой водой. В целях обеспечения безопасности, во время шествия будут дежурить правоохранительные органы. Полицейские советуют брать с собой минимум вещей в небольших сумках.
    На Красной площади участников парада ждёт праздничный концерт.
    Городские власти просят автовладельцев оставить машины в гаражах и воспользоваться общественным транспортом, движение которого будет организовано бесперебойно. О схемах перекрытия дорог мы сообщали ранее.
    Для уточнения информации о количестве участников акции организаторы просят зарегистрироваться на сайте Центра историко-культурного наследия города www.nasledie-kursk.ru или сообщить по телефону 70-20-68. Впрочем, на шествие можно прийти и без регистрации главное, чтобы при себе были фотографии тех, кто воевал.

     

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