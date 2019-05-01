поиск по сайту
 

    В праздничные дни Курская полиция будут работать в усиленном режиме

    Сегодня, 11:24
    В праздничные дни Курская полиция будут работать в усиленном режиме
    В праздничные дни Курская полиция будут работать в усиленном режиме. С 8 по 12 мая в Курске запланировано проведение около 40 массовых мероприятий. Безопасность граждан обеспечат более 1300 сотрудников. Основные торжества пройдут в центре города.
    Полицейские организуют пропускной режим с помощью стационарных и ручных металлодетекторов. В места проведения акции «Бессмертный полк», концертов и гуляний гражданам не рекомендуется брать с собой колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, воду и соки в стеклянной посуде, а также объёмные сумки и рюкзаки.
    Курянам стоит обратить внимание на то, что посты и наряды полиции будут пресекать факты распития спиртного в общественных местах. О совершении правонарушений и преступлений стражи порядка просят оперативно сообщать по телефонам 02, 102 или 112.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама