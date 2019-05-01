В праздничные дни Курская полиция будут работать в усиленном режиме. С 8 по 12 мая в Курске запланировано проведение около 40 массовых мероприятий . Безопасность граждан обеспечат более 1300 сотрудников. Основные торжества пройдут в центре города.

Полицейские организуют пропускной режим с помощью стационарных и ручных металлодетекторов. В места проведения акции «Бессмертный полк» , концертов и гуляний гражданам не рекомендуется брать с собой колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, воду и соки в стеклянной посуде, а также объёмные сумки и рюкзаки.

Курянам стоит обратить внимание на то, что посты и наряды полиции будут пресекать факты распития спиртного в общественных местах. О совершении правонарушений и преступлений стражи порядка просят оперативно сообщать по телефонам 02, 102 или 112.