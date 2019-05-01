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    Президент наградил выдающегося курского джазмена Леонида Винцкевича орденом Дружбы

    Сегодня, 13:09
    Президент наградил выдающегося курского джазмена Леонида Винцкевича орденом Дружбы
    Президент России Владимир Путин наградил выдающегося курского джазмена Леонида Винцкевича орденом Дружбы.
    Как говорится в тексте указа, награды Леонид Владиславович удостоился "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". 
    Леонид Винцкевич, известен не только благодаря своим выдающимся музыкальным и исполнительским талантам, но и как главный идейный вдохновитель уникального фестиваля «Джазовая провинция». Чуть более месяца назад музыкант отметил свой семидесятилетний юбилей. 

     

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