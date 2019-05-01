Президент наградил выдающегося курского джазмена Леонида Винцкевича орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил выдающегося курского джазмена Леонида Винцкевича орденом Дружбы.

Как говорится в тексте указа, награды Леонид Владиславович удостоился "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Леонид Винцкевич, известен не только благодаря своим выдающимся музыкальным и исполнительским талантам, но и как главный идейный вдохновитель уникального фестиваля «Джазовая провинция». Чуть более месяца назад музыкант отметил свой семидесятилетний юбилей.