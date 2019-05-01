Родственники погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево получат миллион рублей из резервного фонда администрации Курской области. Такое решение принял врио губернатора Роман Старовойт.

Напомним, самолёт Suchoi SuperJet 100, выполнявший в воскресенье рейс Москва – Мурманск, потерпел крушение при посадке в аэропорту «Шереметьево». В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Среди погибших уроженцы Курской области. Врач Евгений Новиков и его 12-летняя дочь Соня на майских праздниках гостили у родственников в Советском районе Курского края.

Евгений проживал в Мурманске и руководил там медсанчастью №120 Федерального медико-биологического агентства. Это медучреждение обслуживает закрытые города в Заполярье.

В настоящее время отец и мать погибшего врача Виталий Михайлович и Галина Евгеньевна Новиковы находятся в Москве на опознании.

Меж тем, после авиакатастрофы «Суперджета» Минтранс не нашёл оснований для приостановки полётов этих лайнеров. Несмотря на многочисленные жалобы на массу недоделок и петицию о запрете полётов «Сухого» на время расследования, которую в интернете подписали 165 тысяч человек.

Следствие по данным ряда СМИ рассматривает в качестве приоритетной версии трагедии в аэропорту «Шереметьево» ошибку пилотов.



