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    Родственники погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево получат миллион рублей из резервного фонда администрации Курской области

    Сегодня, 13:18
    Родственники погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево получат миллион рублей из резервного фонда администрации Курской области
    Родственники погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево получат миллион рублей из резервного фонда администрации Курской области. Такое решение принял врио губернатора Роман Старовойт. 
    Напомним, самолёт Suchoi SuperJet 100, выполнявший в воскресенье рейс Москва – Мурманск, потерпел крушение при посадке в аэропорту «Шереметьево». В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Среди погибших уроженцы Курской области. Врач Евгений Новиков и его 12-летняя дочь Соня на майских праздниках гостили у родственников в Советском районе Курского края. 
    Евгений проживал в Мурманске и руководил там медсанчастью №120 Федерального медико-биологического агентства. Это медучреждение обслуживает закрытые города в Заполярье. 
    В настоящее время отец и мать погибшего врача Виталий Михайлович и Галина Евгеньевна Новиковы находятся в Москве на опознании. 
    Меж тем, после авиакатастрофы «Суперджета» Минтранс не нашёл оснований для приостановки полётов этих лайнеров. Несмотря на многочисленные жалобы на массу недоделок и петицию о запрете полётов «Сухого» на время расследования, которую в интернете подписали 165 тысяч человек.
    Следствие по данным ряда СМИ рассматривает в качестве приоритетной версии трагедии в аэропорту «Шереметьево» ошибку пилотов.

     

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