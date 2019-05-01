На курских дорогах опрокинулись двое любителей двухколёсного транспорта

По информации ГИБДД, в Октябрьском районе 7 мая примерно в 15.30 на 1 км автодороги «Дьяконово-Старково» 36-летний мужчина ехал на скутере и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водителя скутера с ранением доставили в 4-ю горбольницу Курска.

А в областном центре, в тот же день пострадал мотоциклист. Он тоже опрокинулся на дорогу. Случилось это примерно в 7 вечера вблизи д.№87 по пр. Клыкова. В итоге 38-летнего байкера с травмами отправили в ту же больницу.