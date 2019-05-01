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    Дождь в Курске: поваленные деревья мешают автомобилистам, из люков хлещет вода

    Вчера, 15:25
    Дождь в Курске: поваленные деревья мешают автомобилистам, из люков хлещет вода
    Начавшийся ночью дождь, продолжился сегодня утром и днём. Как следствие - поваленные на дорогах деревья доставили спасателям хлопот и затруднили движение автомобилистам.  
    Утром такое препятствие обнаружили на выезде из Курчатова в сторону Иванино. Рухнувшее дерево убрали сотрудники МЧС.  
    Днём ещё одно дерево помешало проехать по Котовой горе со стороны Центрального рынка - оно упало на Береговой, вдоль реки Кур.
    Ещё пара неприятностей поджидала курян на улицах Аэродромной и Косухина. 
    На Аэродромной не справилась с количеством воды ливнёвка. 
    "Вода просто нашла себе дорогу и что в очередной раз подмоет неизвестно", - пишут жители города в соцсетях.
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    За кольцом на Косухина в сторону "СтройГиганта" оказался открытым люк, вероятно там прорвало трубу - в итоге на дороге случилось небольшое наводнение.  
      
      

     

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