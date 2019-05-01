Дождь в Курске: поваленные деревья мешают автомобилистам, из люков хлещет вода

Начавшийся ночью дождь, продолжился сегодня утром и днём. Как следствие - поваленные на дорогах деревья доставили спасателям хлопот и затруднили движение автомобилистам.

Утром такое препятствие обнаружили на выезде из Курчатова в сторону Иванино. Рухнувшее дерево убрали сотрудники МЧС.

Днём ещё одно дерево помешало проехать по Котовой горе со стороны Центрального рынка - оно упало на Береговой, вдоль реки Кур.

Ещё пара неприятностей поджидала курян на улицах Аэродромной и Косухина.

На Аэродромной не справилась с количеством воды ливнёвка.

"Вода просто нашла себе дорогу и что в очередной раз подмоет неизвестно", - пишут жители города в соцсетях.









За кольцом на Косухина в сторону "СтройГиганта" оказался открытым люк, вероятно там прорвало трубу - в итоге на дороге случилось небольшое наводнение.